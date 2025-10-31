林信義見美財長 提台灣模式投資

APEC領袖峰會10月31日正式登場，台灣期望透過APEC尋求外交突破、關稅談判推進。我方領袖代表、總統府資政林信義與韓國總統李在明握手，媒體現場轉播時，螢幕字卡以「台灣（TAIWAN）、放上我國國旗介紹，並以「晶片領域競爭者」來描述台灣；林信義也與日相高市早苗問候，更與貝森特交談，討論赴美投資「台灣模式」，可望推進台美談判。

APEC領袖峰會，國人也關注台美雙方互動；美國財政部10月31日晚間8點12分社群發文，貝森特在會議空檔時段，以代表團長身分與林信義進行簡短會談，兩人討論雙方共同關心的話題，涵蓋技術、韌性供應鏈、台灣在美國的投資。外界最關心，仍是台美談判進度能否因此推進。

廣告 廣告

台灣代表團表示，雙方就科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題進行討論，林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調這是印太地區穩定重要支柱。林信義分享「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國攜手合作，共創經濟繁榮。

此外，日本首相高市早苗10月31日在個人X帳號上，放上與林信義握手寒暄的照片，並寫下「在APEC高峰會舉行前，我在候客廳與台灣總統府資政林信義互致問候」。林信義去年出席秘魯APEC高峰會時，曾與日本時任首相石破茂會談長達50分鐘。我代表團隨後說明，兩人在APEC經濟領袖高峰會前相互問候，林信義也對高市早苗就任首相表達祝賀之意。

在美國總統川普離機後，貝森特代表美國出席領袖峰會。上午各會員領袖與代表陸續入場與李在明握手合照，貝森特順序在IMF總裁格奧爾基耶娃、越南國家主席梁強之後，接著是泰國總理阿努廷，林信義接續第5位登場，與李在明握手並短暫寒暄，合照時距離相當貼近。

貝森特、林信義等人也都參與經濟領袖午宴，習近平、高市早苗並未參加，兩人在下午會晤。