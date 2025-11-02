林信義返台未談APEC行程 國安會秘書長吳釗燮機場迎接

韓國慶州舉行的2025APEC峰會落幕，台灣領袖代表林信義今（2）日下午搭機返台，由國安會秘書長吳釗燮到機場親自接機。林信義並未在國賓門發表談話，只有向媒體揮手致意。

這次峰會林信義除了參與主要會議外，也展開多場雙邊交流，積極深化台灣與主要貿易夥伴的合作。根據了解，林信義週一（3日）將會有記者會，向國人說明這次APEC的成果。

桃園／綜合報導 責任編輯／網路中心

