林信義：科技是雙面刃、AI應以人為本

[NOWnews今日新聞] 今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，總統賴清德委請總統府資政林信義擔任領袖代表，在昨晚宴請企業時表示，今年APEC聚焦在AI、人口變遷、文化與時尚產業帶來的衝擊，表示任何先進科技的發展，都會對人類社會文明產生巨大衝擊和改變，科技是雙面利刃，應思考這把利刃如何利用，而科技發展要能增進人民幸福才有價值，這也是台灣主張AI「以人為本」的原因。

林信義致詞時表示，這次APEC會議主辦國韓國以連結（Connect）、創新（Innovate）與繁榮（Prosper）為辦會主題，聚焦在AI、人口變遷、文化與時尚產業帶來的衝擊。出國前總統賴清德也交付其三項任務，第一是台灣致力強化經濟韌性，促進區域經貿發展作出貢獻；第二，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；第三為台灣推動以人為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。

林信義說，首先任何能夠緊密合作、相互支援的組織，必然是成員之間擁有相同或相近的價值觀，在這個基礎上，才能建立信任並展開緊密合作，台灣重視以規則為基礎的國際經濟貿易秩序，崇尚自由經濟、誠信交易與依法行政的價值，台灣的人民與企業非常樂意和所有APEC經濟成員，在共同的信念價值觀上，分享台灣經驗並提供協助。

林信義表示，生物學家達爾文曾經說過，世界上最強的物種，不是塊頭大、力量強，而是最能夠適應環境變化的生物，因應環境劇烈變化生存下來繼續成長發展，這就是韌性。

林信義說，台灣過去半世紀產業發展以來產業經驗發展軌跡，也能看到韌性特質，1970、1980年代，台灣龐大的中小企業是總體經濟和國家創造外匯的主力，個別企業規模雖小，但活力充沛，在瞬息萬變的全球市場上，可以快速因應市場變化，做出及時策略調整跟彈性對應，如今許多企業已脫離青春期，逐漸在全球產業鏈中扮演重要角色，而韌性與彈性適應環境的DNA，依然普遍存在於台灣的企業文化中。

林信義表示，台灣以精密製造為核心，以全球國際貿易為經濟發展的範疇，是一個友善、高效能與開放的經濟體，尤其公私部門緊密合作，使政府法規租稅以及各種基礎資源提供，更能貼近企業全球化競爭需求，同時透過政策引導與企業上下游建構高效生態體系，在IT半導體產業現況，就是非常明顯的實力。

林信義也強調，任何先進科技的發展，都會對人類社會文明產生巨大衝擊和改變，科技是雙面利刃，既能興利、也能危害，這把利刃如何利用？如何避免被濫用，這也是台灣主張AI要「以人為本」，要增進人民幸福，才有價值，談好這些，才有資格去使用這把利刃。

