林修民：台積電在日本設立三奈米廠是為了因應中國半導體界的變化

台積電董事長暨總裁魏哲家 5日上午前往日本首相官邸，與日本首相高市早苗會面，並正式宣布台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術量產，相關設備投資額預計將超過原定的139億美元，相關消息也登上 NHK 等多家日本媒體頭條。

魏哲家在會面時特地攜帶高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」》，並表示自己長期支持高市的政策理念，讓高市首相當場露出驚訝且開心的表情。

其實昨天我才接受新加坡基金經理人的顧問會議，會中我就談到台積電在熊本二廠可能會改為先進半導體的謠言，結果沒想到會議開完了之後，就看到這個新聞公布。

為什麼台積電會在日本改設立三奈米廠？

我們回到台積電宣布要去日本設廠的當下，那時約在2021年，當時候的時空環境是因為COVID-19所造成的供應鏈混亂，成熟晶片非常的缺，那時候甚至還有德國主管經濟產業的官員，直接寫信給台灣的官員要求供應車用成熟晶片。

所以那個時候在日本設立28奈米的成熟晶片新廠是非常正常的選擇，這也是為什麼那時候是會跟日本電裝Denso還有SONY等客戶一起合資新廠。

但是中國的盲目擴廠成熟製程打亂了台積電原先的佈局

而中國近幾年來因為國內經濟內需不振，所以大舉傾銷出口，而受限於先進晶片被美國制裁管制，所以中國在半導體的擴張皆已成熟製程為主，而大量成熟製程的開出，也造成了全球成熟晶片市場快速飽和。

￼五年之內台積電三奈米全球都還找不到對手

目前台積電的三奈米不論在性能與成本都遙遙領先競爭對手，而且三奈米的市場供應由於全球AI晶片熱潮，現在仍處於供不應求的階段，在此之下，台積電轉把原來規劃的熊本二廠成熟14-6奈米製程改為3奈米先進製程是符合現今市場趨勢的選擇。

台積電在日本設立三奈米廠可能發生的效應

1. ￼台日命運一體的共同戰略成型

有人認為台積電先進製程去日本設廠是分散台灣的風險，事實上，這是不可能的。因為不管安倍前首相或者是高市首相，都已經再次說明台灣有事就是日本有事，今天台積電去日本設廠並不會降低如果台海發生戰爭之後對全球先進半導體供應鏈所造成的風險。

而台積電去日本設先進半導體廠，從高市首相這次的發言還有她撰寫的書籍我們可以發現，日本在高市的帶領之下對於國家戰略安全，有非常深刻的執著，而先進半導體一直都是日本要返回正常國家裡面非常重要的一步。

2. Rapidus的鯰魚效應

之前就有認識的日本業界的朋友，一直跟我講說他們實在是很擔心Rapidus的發展，而台積電宣布直接去那邊設立先進的半導體廠，一舉把日本提升到跟美國一樣具有全球最先進的技術製程，同時也可以帶給Rapidus一個良性的競爭壓力，這對日本國家安全與產業發展都是正面的好事。

3. 快速補足台積電客戶的需求

而對台積電而言，目前三奈米產品全部處於缺貨的情況底下，在台灣雖然已經大舉的擴展產能，仍遠遠無法趕上客戶的需求，在此情況底下，台日戰略夥伴能夠馬上供給現有的土地水電等基礎線設施，也解決了台積電的燃眉之急。

台積電公關主動出擊值得肯定

最後、我也肯定台積電公關主動改變。過去台積電在業界一直都是低調聞名，這在過去落後追趕領先者只需要好好做產品的情況下是沒問題。

但台積電現在已經是全球矚目的焦點，能夠跟政府的領導人主動交流，尋求他的幫助，這對台積電在全球的形象甚至在未來當地設廠都絕對有正面的幫助，對於這一個公關與品牌形象的操作改變，絕對是值得肯定。

