林倪安捲小三疑雲 再爆「撿球員回家」做1事！

網紅林倪安外型亮麗、身材火辣，IG追蹤人數將近20萬，私下是個棒球迷，常在個人社群分享觀看職棒賽事的照片。然而近期1名脆友發文爆料，自稱是中職統一獅教練高志綱正宮，指出林倪安與高志綱有不正當關係，對此高志綱太太蔡志潔昨（2日）發聲明否認。不過原PO數天前曾狂抖猛料，稱林倪安不只介入教練婚姻，還會灌醉球員帶回家拍照。相關內容真偽尚未釐清，但已在網路上掀起熱議。





網紅林倪安（左圖、右圖右）遭爆與中職統一獅已婚教練高志綱（右圖左）有不正當關係。（圖／翻攝自IG＠nianlin）

根據《三立新聞網》報導，原PO在3天前曾發文，聲稱林倪安用小帳「多次發出在球場側拍教練的照片，也會在限動發不少隊教練的感情」，還說她尋求命理、占卜等方法求問2人姻緣，也會問ChatGPT「教練跟『北部某投手』哪一位比較愛她」。此外，原PO還爆料，稱林倪安會與多名球員聚餐飲酒，挑選醉酒球員帶回自己家，趁對方躺在床上熟睡時，拍攝親密合照。不過目前原PO說法未經證實，原PO也未提供有利證據自證就發表相關言論，網友仍抱持懷疑態度看待。

原PO再爆林倪安與多名球員聚餐飲酒，疑「撿喝醉球員回家」拍親密照。（圖／翻攝自IG＠nianlin）

事實上，原PO從今年5月開始發出數十篇貼文，自稱是中職統一獅教練高志綱妻子蔡志潔，長達半年指控林倪安與高志綱有婚外情。對此，蔡志潔本尊昨（2日）透過律師發出聲明，表示「（帳號）冒用本人名義」，澄清帳號非本人所用。統一獅球團昨（2日）也做出回應，領隊蘇泰安強調相關爆屬於網路傳言，「關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

