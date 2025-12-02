林倪安爆不倫高志綱「情史曝光」 嘆：十年無法交男友

網紅林倪安曾自曝情史。（圖／翻攝自林倪安IG）





網紅林倪安遭爆與中華職棒統一獅教練高志綱不倫 ，立刻在社群平台掀起熱議。她曾在節目中自爆情史，交往過2任男友都是渣男，甚至陰影大到10年都沒辦法好好交男朋友，「我到現在都還會半夜驚醒、哭醒」。

林倪安在《單身行不行》表示，有任男友從追求到交往都十分甜蜜，直到有天她看到有人傳訊息問男友「你有沒有好好吃飯」，因此晚上趁對方睡覺時偷看手機，才發現對話紀錄都是男友與酒店妹的鹹濕訊息，事後林倪安選擇原諒但也開始疑神疑鬼，讓男友忍不住暴怒，甚至動手掐她脖子，「這件事情發生後，他也反覆做了很多類似的事情。」最後她終於忍不住分手。

至於另一段戀情，林倪安提到對方是陽光ABC，她為愛飛到美國同居。不過有天男友iPad訊息狂響，「我就好奇一看，全部都是交友軟體的通知，而且是各種約會APP。」且保險套數量也變少，攤牌之後對方惱羞成怒，甚至把她趕出去，她下定決心回台灣並對方封鎖，後來遇到共同友人才知道，男友一直宣稱她只是去美國借住的台灣同事。兩段失敗的感情也讓林倪安坦言「到現在沒辦法好好交男朋友」。



