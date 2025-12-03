林倪安爆介入高志綱婚姻！首發聲「身心俱疲」：沒人要被這樣對待

女星林倪安捲入統一獅隊教練高志綱的婚姻。翻攝IG@nianlin

女星林倪安捲入統一獅隊教練高志綱的婚姻，有網友曝光一系列截圖爆料，林倪安是高志綱的小三，儘管正宮蔡志潔隨即出面聲明，強調該網友爆料內容並非她所發，仍無法平息外界聲浪，隨著風波越演越烈，林倪安所屬的經紀公司「禾司國際」也在今（3日）發佈公告，宣布她今年的生日會將出現異動。

林倪安IG限動突傳聲明 身心俱疲、活動將調整

聲明指出，林倪安IG的限時動態無預警更新，內容寫道：「各位愛戴及支持倪安的朋友晚上好。僅代表倪安傳達，今年度生日會將有異動，近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊。」並提到活動異動後續會再處理，請粉絲多留意。

林倪安的IG帳號發文。翻攝IG@nianlin

亮眼外型受關注 曾因穿著爭議引發討論

事實上，林倪安過去曾推出過寫真、單曲，還曾上過《國光幫幫忙》，因為亮眼外型受到關注，經常在IG上分享美照，吸引超過19萬粉絲追蹤，過去還因為穿著丁字褲和小可愛騎單車引發討論，在網路上小有名氣，她自稱擁有台大NTU管理碩士班學歷，卻沒有經過證實。

匿名爆料介入婚姻 蔡志潔親自否認

然而日前林倪安捲入小三風波，有匿名帳號在網路上發文爆料她介入高志綱婚姻，且還在12強、台東遠征等賽事活動中都跟緊緊，兩人形影不離，她被指行徑囂張，還在蔡志潔面前叫高志綱「寶貝」，然而貼文發布後，蔡志潔卻親自闢謠，強調爆料內容與他們夫妻無關，同時警告有心人士若是在冒用名義造謠，她將會訴諸法律途徑。



