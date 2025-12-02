林倪安被傳當高志綱小三！身分起底 曾穿小褲褲騎單車

林倪安身分曝光。（圖／翻攝自林倪安IG@nianlin）





女星林倪安遭點名是統一獅教練高志綱的小三，不只Threads帳號轉為私人，連Instagram也關閉留言功能，她的過往身分也被起底，曾穿內褲騎車爆紅，因此登上綜藝節目《國光幫幫忙》，後來也成為該節目的助理主持人。

日前一名疑似是高志綱元配的女子，不斷在社群平台公開多張小三的私訊截圖，11月28日突然點名「林倪安是高志綱的小三」，而外界也好奇女星林倪安的真實身分，她在社群平台自介上寫著「是一個喜歡棒球不紅的藝人」，過去曾發行單曲《黏著你》、《小壞壞》、《Homerun to the sky》，也出版寫真書 《有倪真好》、《剛好遇見倪》，還有自己的自創服飾品牌、主持活動，近年來活躍於棒球場，和許多球星拍過短影片。

2019年時，她曾穿著超迷你短褲露出渾圓屁股蛋，上半身搭配細肩帶背，以撩人姿勢靠在腳踏車上拍照，因為火辣照片登上《國光幫幫忙》。她在節目中分享，自己是金融業副總，因為非常喜歡騎腳踏車，開了一家手工單車訂製公司，還有著台大NTU管理碩士班高學歷。



