林倪安被爆不倫高志綱淪小三 「非眷屬闖東京巨蛋」遭起底！拿獎牌擺拍挨轟急關留言

林倪安在東京巨蛋跟高志綱合照，引發外界質疑。（翻攝自林倪安IG）

近來體壇相當熱鬧，繼TPBL新竹攻城獅高國豪爆出家庭糾紛後，前職棒球星、統一獅教練高志綱則爆婚外情，出軌對象是網紅林倪安，如今她曾以「非眷屬」身分進入東京巨蛋球場內，引起外界高度關注。

IG擁有19萬追蹤的網紅林倪安，被爆介入已婚棒球教練高志綱婚姻，引發輿論討論，而去年曾因「非眷屬」身分進入東京巨蛋球場內事件也再度被拿出來討論。據了解，去年中華隊在12強冠軍戰奪冠後，官方特地允許球員及教練的家屬或伴侶進場，共同感受榮耀，但據《中國時報》報導，林倪安當時疑似透過與球員交好，以「非眷屬」的身分入場拍照打卡。

值得關注的是，當時無論是應援團、啦啦隊，甚至是場邊看球的職棒選手，都未能享有進場資格，但唯獨林倪安現身東京巨蛋內，據導指出，未婚的林倪安能像官方成員般自由出入得舉止，惹得球團、聯盟人士及球員眷屬不滿。

至今林倪安仍在IG首頁釘選當天的照片，只見照片不僅有與球員合影，甚至還能拿著冠軍獎牌與國旗拍照，引來不少網友前來朝聖留言。對此，林倪安捲入第三者風波，至今尚未回應，同時緊急關閉IG留言功能，其經紀公司也未出面回應。

至於一名自稱元配的帳號，聲稱是高志綱妻子蔡志潔出面爆料相關不倫戀，高志綱的老婆蔡志潔昨（2日）透過律師發聲明澄清，強調自己並未使用該帳號，也未發表任何相關言論。

