林倪安被爆介入高志綱婚姻 10點聲明澄清「全面提告絕不和解」

網紅林倪安遭控介入棒球教練高志綱的婚姻，日前原定舉行的生日見面會也出現異動，她今天（8日）發布10點聲明，強調全面提告。

林倪安所屬的禾司國際發出聲明，針對林倪安被大量匿名帳號散布的不實訊息、惡意鉅製內容、假對話、AI 合成照片、斷章取義與曲解事實的攻擊言論，強調公司逐一比對所有流言後，所有謠言均非事實，已同步展開法律程序，將全面提告、絕不和解、絕不寬貸。 一、私生活攻擊屬惡意捏造全部與事實不符 網路上關於倪安「私生活複雜」、「不當關係」的描述皆屬虛構劇情。事實上，她的社交圈多為工作夥伴與多年好友，僅維持正常友誼往來。倪安出身體育環境，自國中以來即與棒球圈熟識，交友單純、透明。網路所流傳之故事性敘述內容荒謬不實，已明確構成惡意抹黑。

二、居家監視器遭造謠扭曲屬惡意誤導 倪安現租賃之空間為整層，過去曾短期分租給女性友人，因此於玄關設置安全監視器屬正常行為。任何將其安全設備惡意解讀者，已構成誹謗，本公司將依法追責。 三、從未自稱「姐姐」，相關流言純屬杜撰 「姐/哥」為演藝圈與運動界常見禮貌性稱呼。倪安從未主動以「姐姐」自稱，相關謠言皆為惡意捏造與擴大解讀。 四、學歷相關指控為錯誤資訊－事實可提出正式證明倪安從未聲稱「台大畢業」

事實如下： • 曾於台大進修 MBA 相關課程兩年 • 取得正式結業證書 •曾於師大修讀語教課程並取得證照 • 目前仍持續於其他學校進修

網路關於「偽造學歷」的指控完全錯誤，已構成散播不實訊息，本公司將依法採取行動。 五、遭詐騙事件為經法院認證之被害經驗－惡意翻案者將依法追究 倪安多年之前因信任友人而遭詐騙，該案已進入刑事程序並完成判決，被告已被定罪，任何刻意將被害人污名化為加害者者皆屬嚴重誹謗，本公司已鎖定相關帳號並蒐證完備。 六、12 強球賽相關惡意故事化內容－全部為捏造 倪安於12 強賽後進入球場，完全依規定由球員名單邀請進場，當天亦有多位球員攜伴同行，屬正常且公開程序。網路將此正常流程加工為不實劇情者，全屬虛構。 七、散播倪安子女照片與資料者－已觸犯《兒少法》 倪安多年保護孩子隱私，原因包括曾收到對其子女的威脅訊息。任何個人或媒體若散播、轉載、或影射倪安子女照片、資訊，即已觸犯兒少法相關規定，本公司將直接提告，不會協商、不會撤告。 八、「帶啦啦隊飯局」事件－已查證為移花接木，與倪安無關 先前相關新聞已明確指出，該事件主角為 前經紀人，並非倪安本人。網路刻意將舊事件與倪安連結屬明確造謠，所有散播者將列入本公司法律行動名單。 九、關於啦啦隊身份的惡意攻擊－倪安確實擔任過接案性質應援，但從未冒稱正式隊職倪安過去 確實曾以「接案性質」擔任中華隊賽事應援啦啦隊舞者。這為公開且正當的短期工作。事實上，當時台灣啦啦隊尚未如今日般制度化，並無「固定隸屬」、「職業隊」等編制概念。

倪安從未： • 宣稱自己為任何球團正式啦啦隊成員 • 以此作為固定職業 • 虛構自身職涯背景

網路以此延伸的不實攻擊皆為惡意誣指，本公司將依法追究。 十、假帳號、假對話、AI合成照片之散布者—來源已鎖定，將全面提告