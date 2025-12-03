林倪安被爆當高志綱小三！「非眷屬」黑底曝光 網友瘋狂朝聖

娛樂中心／陳慈鈴報導

林倪安進入東京巨蛋拿獎牌拍照。（圖／翻攝自IG @nianlin）

在IG擁有超過19萬粉絲的網紅林倪安，近日被指控疑似介入統一獅已婚棒球教練高志綱的婚姻，至今未作出公開回應。關於她過往的爭議也再度受到外界關注，其中就包括她曾在去年（2024）以「非眷屬」身分進入東京巨蛋球場內，引發輿論，批評聲浪此起彼落。

林倪安被爆當高志綱小三，昔以「非眷屬」進入東京巨蛋黑底曝光，吸引網友瘋狂朝聖。（圖／翻攝自IG @nianlin）

2024年11月24日，台灣隊在世界12強棒球賽中以4比0完封日本，奪得世界冠軍。官方開放球員及教練的家屬或女友、老婆等眷屬進場，一起享受冠軍榮耀。至於應援團、啦啦隊，以及野生看球的中職球員，則沒資格親至東京巨蛋場內一同慶賀、歡呼。

然而，當時林倪安卻進入了東京巨蛋場內，還拿著獎牌打卡拍照，原因令外界質疑。根據《中時新聞網》報導，林倪安疑似與球員交好，以「非眷屬」的身分進入拍照打卡。唯獨她一人做出這樣的舉動，球團、聯盟人士及球員眷屬等人都對此感到不滿。

林倪安在東京巨蛋與台灣隊冠軍獎盃合影。（圖／翻攝自IG @nianlin）

實際查看林倪安的IG，可以發現她以「非眷屬」身分進場打卡的貼文，到現在都還被她置頂在首頁。畫面中除了可以看到合照對象包括陳晨威、高志綱等人，還能看到她與冠軍獎牌同框，甚至以劈腿的姿勢與冠軍獎盃及台灣國旗拍照。隨著小三風波持續發酵，許多網友紛紛前往朝聖，留言卡位看熱鬧。但林倪安目前已關閉IG留言功能，Threads也關版，改成私人帳號。

