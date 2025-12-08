林倪安被爆「小三」介入高志綱婚姻 經紀公司10點聲明「全面提告、絕不和解」

▲ (圖/翻攝自 @nianlin IG)

網紅林倪安日前遭爆介入統一獅教練高志綱婚姻，引發網路熱議。對此，林倪安的經紀公司今(8)日發出10點聲明，強調匿名帳號散布不實資訊、惡意鉅製內容、假對話、AI 合成照片、斷章取義與曲解事實的攻擊言論，「所有謠言均非事實，本公司將全面提告、絕不和解、絕不寬貸」。

日前在社群平台Threads上有匿名帳號以「配偶」視角撰寫貼文，撐林倪安介入高志綱婚姻，使外界猜測該帳號使用者為高志綱太太。隨著貼文在網路上引發熱議，統一獅球團也出面回應表示，目前皆為網路傳言，球團不會回應，但強調內部憲章規定明確，若有人違反，最重可開除。而高志綱的妻子也透過律師發表聲明，強調該帳號並非本人，爆料內容嚴重影響家庭生活，不排除提出告訴。

而林倪安的經紀公司「禾司國際」今日也首度發聲回應傳言，強調「所有謠言均非事實，本公司將全面提告、絕不和解、絕不寬貸。」聲明中指出，針對林倪安私生活攻擊全部與事實不符，屬惡意捏造，而關於林倪安於12 強賽後進入球場，完全依規定由球員名單邀請進場，當天亦有多位球員攜伴同行，屬正常且公開程序。網路將此正常流程加工為不實劇情者，全屬虛構。

經紀公司指出，針對假帳號、假對話、AI合成照片之散布者來源已鎖定，將全面提告、不撤告、不和解並持續追訴到底，「網路不是匿名保護傘，造謠者終將面對法律制裁。本公司將全力捍衛倪安之名譽與權益。」

