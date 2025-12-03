林倪安遭爆「不倫高志綱」！昔「燦笑同框照」曝光

娛樂中心／綜合報導



網紅林倪安外型亮麗，甜美臉蛋下卻有著反差的暴力身材，IG追蹤人數將近20萬。私下熱愛棒球的她，也常在個人社群分享觀看職棒賽事的照片。然而近日《鏡週刊》爆料，指稱她疑似與中職統一獅已婚教練高志綱有不正當關係，疑似正宮的網友公開痛批她多次以「球眷（球員關係人）」身份參與棒球活動。風波延燒，她過往黑歷史再被網友挖出，去年（2024年）2人合照再度引發熱議。





林倪安近期捲入不倫戀風波，《鏡週刊》報導她疑似介入中職統一獅教練高志綱的婚姻，還爆出她非球眷卻以「球眷」身份進入棒球場。如今她過往爭議再次被翻出，去年（2024年）11月24日第3屆世界12強棒球賽冠軍戰時，中華隊擊敗日本奪冠，她到場觀賽。根據《中時新聞網》報導，當時有「非球眷」網紅透過關係，進場拍照打卡，如今被踢爆網紅身分疑似就是林倪安。

當時林倪安還在個人社群分享與高志綱同框畫面，甚至釘選在個人IG首頁上，引發熱議。網友近日湧入該篇貼文留言區「吃瓜」、「又是高志綱！」、「聽說這邊有熱鬧可以看我就來了」、「置板凳」、「卡（位）」、「志綱尚勇」、「來來來」，不過目前貼文留言功能已被林倪安關閉。













