林倪安騙是台大碩士「曬學員證企圖混淆」 遭抓包：根本繳錢就會有

自稱是藝人的網紅林倪安近日被匿名網友多篇爆料，指她疑似介入統一獅教練高志綱婚姻，內容包含對話紀錄及相關指控，引發球迷與網友熱議。討論延燒後，不少人也開始好奇林倪安的背景，「林倪安到底是誰」一度成為網路熱門話題，而有網友發現該女長期造假學歷騙人，明明是上台大學分班，還說自己是台大管理碩士。

有網友翻出她過去在社群貼出的「台大學生證」合照，質疑她假借名義。從畫面可見卡片為粉紅色，網友指出，該證件為學分班或推廣教育使用，並非正式學生證，台大正式學生證皆為綠色款式，直言：「根本不是台大畢業」痛批「學分班花錢就能上，不是正式學籍。」也有球迷指她曾自稱為「前中職啦啦隊」，但實際上並非成員，甚至有人酸言：「徵選兩次都落選，誰會選38歲阿姨？」

林倪安貼出台大學員證假冒是學生證混淆大眾。（圖／翻攝自threads）

可以見到留言中，有網友問說「什麼情況下會是紅色的，我看其他同學都是綠色的」只見她回「學費比較高的」，另外還有人說「原來是高材生」，她也回「混血兒而已啦」，還有人說「為什麼你的學生證是紅色的好酷，好想拿綠色的跟你換」，她也回「紅色的花比較多錢」，由此可知她企圖混淆大眾，不願意承認不是正式學生的事實。

林倪安貼出台大學員證假冒是學生證混淆大眾。（圖／翻攝自threads）

對此，統一獅領隊蘇泰安回應：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

