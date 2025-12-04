林倪安「爆不倫高志綱」嘆身心俱疲 宣布生日趴重大更動

網紅林倪安近日被指控疑介入統一獅教練高志綱的婚姻，隨著風波延燒，3日林倪安所屬經紀公司「禾司國際」透過IG發出公告，表示「近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待以及被抹黑攻擊」，而她原訂6日於信義區舉辦的生日派對「將有異動」。

禾司國際在聲明中表示，林倪安近期處於身心俱疲的狀態，生日會將有異動。也呼籲所有已報名或購票的粉絲，務必留意通知，並表示將會透過郵件個別傳達相關的權益內容，以確保粉絲的權益不會因為活動變數而受損。

回顧此事，源於Threads上的爆料網友曬出多張私密對話截圖，控訴林倪安已當小三半年多，更指稱她並非首次涉入類似事件，引發巨大討論聲浪。然而林倪安與高志綱雙方在爆料後皆未正面回應，林倪安甚至關閉IG貼文留言功能。

而林倪安在爆料前曾於臉書透露將在十二月六日舉辦生日會，並附上報名連結，實際點開頁面可見她的美照，內容為「這是一場屬於『倪安』與『你』的特別時光。」根據活動資訊顯示，進場時間為晚間6點，場地位於台北市信義區，採實名制入場，每人1千元含餐費。

