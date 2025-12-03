林倪安、高志綱遭爆不倫戀！球場甜喊寶貝「就是希望我知道」，「非眷屬」闖球場引爭議





在IG擁有近20萬粉絲的網紅林倪安，近日被爆料疑似介入統一獅已婚教練高志綱的婚姻，爆料內容包含對話與截圖，在網路上引討論。爆料出現後，林倪安過去的爭議也再度被提出，去年她就曾因「非眷屬」身分進入東京巨蛋球場內而備受質疑，現在再度成為輿論焦點。

近日一名疑似是配偶的帳號，持續在Threads發文，控林倪安介入高志綱的婚姻，甚至指出林倪安在12強賽事離場、高志綱走過她身旁時，她竟大喊「寶貝」，而當時高志綱手牽著妻子，讓爆料者痛批她「不是故意的？就是希望我知道吧」！

該帳號進一步指控，女方更以工作名義接近多位球員，甚至與多名球員發生關係。爆料內容中還包含疑似三人的對話截圖，爆料者崩潰表示「你賭我會因為小孩不敢離開，你自己是媽媽不覺得非常惡毒嗎」？





爆料者直接點名林倪安不論是簽書會或12強賽事，只要是高志綱相關活動，幾乎都會現身並發布限時動態，毫不避諱。發文者爆料的語氣，讓外界猜測可能就是高志綱的妻子蔡志潔，對此蔡志潔透過律師發表聲明，表示本人並無使用該帳號，也未曾以自己或透過該帳號發表類似之言論，不排除委由律師，提起訴訟。

原PO更發出對話截圖，其中林倪安寫道：「難怪阿伯比較喜歡我」、「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」等話，讓他直呼「已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎」？針對爆料者為何清楚這些，他表示：「她和我老公滾過床單」，並已要提告，透露「我沒騙人，我還是妳的受害者之一」。





隨著此事發酵，林倪安先前因以「非眷屬」身分進入東京巨蛋球場的爭議，也再度被翻出。去年中華隊在12強冠軍戰奪冠後，官方依慣例開放球員及教練的家屬、伴侶等進場，一同感受榮耀。無論是應援團、啦啦隊，甚至是場邊看球的職棒選手，都無法進場，林倪安不但現身球場內，還曬出與冠軍獎牌、獎盃及國旗的合照，讓不少人質疑她「為何能進場」，使整起事件持續成為輿論焦點。

針對此風波，林倪安已關閉IG留言，Threads也設為私人帳號；而高志綱所屬的統一獅球團則回應，一切都是不實指控、惡意捏造，還在了解中。

