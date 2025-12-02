林倪安IG一動作回應高志綱緋聞 超狂身分！服飾CEO兼副總、拍過性感寫真

林倪安。取自當事人臉書林倪安Nian



《鏡報》2日報導，外號「千秋王子」的統一獅隊教練高志綱與女星林倪安婚內出軌，外界好奇林倪安是誰？她，擔任過「國光幫幫忙」綜藝節目助理主持人；她，拍性感寫真，僅用膠帶遮重點部位；她，跨足服飾圈，身兼CEO及副總，連李多慧都想要一件；她，更是「單身辣媽」...前述身分的切換，全都是林倪安。被爆與高志綱緋聞後，她突關閉IG留言功能，設定留言數量上限。

統一獅教練高志綱遭爆外遇女星林倪安，目前林的臉書還能找到兩人先前的合照。翻攝林倪安臉書

「林倪安」三個字登上Google熱搜，這不是她第一次躍上媒體，去（2024）年世界12強棒球賽，中華隊打進在日本東京的4強複賽，機票價格飆漲到3萬多；當時，林倪安也前進東京，網友懷疑她蹭熱度，不過，林倪安表示自己擔任過中華隊應援啦啦隊，也是在東京，她才會在11年再度走進東京巨蛋，替中華隊加油。成功化解負面評語。

林倪安，穿著黑內褲，上半身灰色低胸小可愛，北半球呼之欲出，微微傾身跨坐在腳踏車上，這張照片曾經紅到國外媒體報導關注；她過去擔任過《國光幫幫忙》的助理主持人，是觀眾熟知的「國光女神」。

不過，很多人不知道，林倪安很有生意頭腦，跨足服飾圈，創立個人品牌「NN TPE」，身兼CEO及副總；該品牌把時尚與運動精神結合，「NN TPE」除了是名字「倪安（NIAN）」縮寫「NN」，更傳遞達「Never Say Never」的運動精神，連啦啦隊女神李多慧也對品牌很有興趣，曾說「想要一件」。

更不為人知的是，林倪安是「單身辣媽」，曾在受訪時親曝光先前談戀愛遇到不負責的對象，知道她懷孕就立刻離開。林倪安出過寫真書 《有倪真好》《剛好遇見倪》，挑戰前所未有最大尺度！其中更有套服裝僅用膠帶遮住重點部位。

