林允寒冬熬夜拍戲 累到面無血色須吞「救心丸」
憑藉周星馳電影「美人魚」打開知名度的大陸女星林允，近日搭檔男星張凌赫趕拍古裝劇「歸鸞」，卻被發現在片場疑似因過度操勞，必須服用「速效救心丸」支撐，引發外界關注與擔憂。
「歸鸞」自1月9日開機以來即馬不停蹄趕戲，林允被發現在橫店零下低溫環境中，身穿單薄古裝戲服，單日連續工作超過12小時，多次熬夜至凌晨三、四點，休息僅數小時隔天便返工，連代拍人員都因無法忍受嚴寒提前離場。
日前， 林允被拍到在補妝間隙服用「速效救心丸」緩解不適，畫面中可見，她面色蒼白、神情疲憊，工作人員圍著她查看她的情況，一旁化妝師則忙著給她補妝，整理造型。
據悉，「速效救心丸」能快速緩解胸悶、胸痛等症狀，是心血管高風險患者常備的急救藥，專門用於緩解心絞痛等疾病。不少網友擔心，29歲的林允出現身體警訊。
對此，林允方透過非官方對接帳號發文報平安，稱「身體無大礙」並承諾「保證藝人休息時間」。但許多粉絲仍不滿表示，「能不能關心一下她的身體，凍十幾個小時，這樣真的好嗎？」並喊話劇組給個說法。
「歸鸞」改編自團子來襲的同名小說，講述張淩赫飾演的蕭厲從賭坊打手逆襲成帝王，林允飾演的溫瑜則是背負國仇家恨的亡國公主溫瑜，兩人在權謀的漩渦中互相試探、博弈，在舊秩序崩壞的時代中相互救贖、攜手開創新王朝的壯闊故事。
