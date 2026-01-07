林光寧告別式兒女淚別！白色系畢業典禮 歌王女婿蕭敬騰偕妻送最後一程

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬已正式發布訃聞，確定將於 1 月 8 日（週四）上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰，偕同家人共同為林光寧送上最後一程。

林光寧追思會。（圖／喜鵲娛樂提供）

林有慧在訃聞中表示，父親生前性格開朗、喜歡熱鬧，也珍惜與親朋好友相聚的時光，因此家屬誠摯邀請親友撥空前來送別，並以林光寧最喜歡的「白色」作為追思主題，希望大家能穿著白色服裝出席，用歡笑與祝福，為他舉辦一場溫馨、不哀傷的「畢業典禮」，陪他走完人生最後一段旅程。

林光寧一生橫跨台灣娛樂圈半世紀，被視為台灣演藝史的重要見證者。早年曾是秀場時代知名經紀人，與國際巨星鄧麗君交情深厚，在圈內輩分極高；中晚年轉戰幕前後，以紮實演技成為觀眾熟知的硬底子演員，戲路寬廣，正邪角色皆能駕馭。

觀眾對林光寧最深刻的印象，莫過於經典喜劇《家有仙妻》中呆萌可愛的「仙爸」，以及偶像劇《轉角遇到愛》中飾演大 S 的富爸爸形象，溫暖親切深入人心。除此之外，他在《台灣靈異事件》飾演記者老王、電影《霸王花》中飾演警官，以及在《林投姐》中詮釋反派日本巡佐，精湛演技展現多元面貌，讓觀眾印象深刻。

林光寧辭世後，演藝圈與影迷紛紛表達不捨與追思。家屬選擇以他最喜愛的方式送別，也讓這場追思紀念會不只是告別，更是一場充滿感謝與回憶的聚會。

