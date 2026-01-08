林光寧告別式白色花海送別 蕭敬騰Summer哀戚現身

林光寧告別式。黃于珊攝



蕭敬騰岳父林光寧去年9月因吸入性肺炎入院，住院期間又陸續出現新症狀，12月13日病逝，享壽75歲，今（1╱8）上午11點30分在台北市懷愛館舉行追思紀念會，蕭敬騰緊牽經紀人老婆Summer（林有慧）以白衣搭黑褲現身送至親最後一程。

告別式外的奉花芳名錄上，演藝圈大咖都列名，包括張小燕、修杰楷、賈靜雯、張清芳、張惠妹、藍心湄、胡瓜、丁柔安、小禎、「玖壹壹」、郭書瑤、吳奇隆、徐若瑄、陽岱鋼、陳鎮川、庾澄慶、邱勝翊（王子）等人，另外，羅志祥、向華強夫妻、立法院長韓國瑜、旺旺集團董事長蔡衍明、東森集團總裁王令麟則獻上靈堂花禮，楊乃文、修杰楷、胡瓜、丁柔安、小禎也到場吊唁。

林光寧曾做過秀場經紀人，也演出《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》、《轉角遇到愛》等多部知名電視劇，陪伴許多觀眾走過電視黃金年代，家屬在訃聞中表示：「爸爸一生喜歡熱鬧，喜歡和朋友家人相聚。所以，我們不會安排個別的公祭行禮。」

家屬以白色作為告別式主題，邀親友用林光寧最喜歡的熱鬧和笑聲，為他舉辦一場温馨的追思會，「因為爸爸喜歡白色的花海，就邀請大家，以白色為主题，穿著白色服飾來陪爸爸party。期待那天，我們一起舉杯，敬我們最親愛的爸爸」。

