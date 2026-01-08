林光寧告別式遺照選這張！開心捧腹燦笑 歌王女婿蕭敬騰悲痛現身

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰的岳父、演藝圈重量級前輩林光寧，日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息一出震驚演藝圈。家屬已正式發布訃聞，並曝光靈堂與遺照布置細節，於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰陪同家人送別。

林光寧追思會。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧逝世舉辦追思會，歌王女婿蕭敬騰悲痛現身。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧靈堂以「全白色系」為主題布置，遺照選用他生前一張神情開朗、笑容燦爛的帥氣照片，照片中他身穿襯衫與背心，看來精神奕奕，完全呼應他生前爽朗、愛熱鬧的個性。靈堂前方則擺滿他最喜愛的白色花朵，氣氛莊重卻不哀傷。

女兒林有慧在訃聞中提到，父親生前樂觀開朗，珍惜與親友相聚的時光，因此家屬決定以他最喜歡的「白色」作為追思主題，誠摯邀請親友穿著白色服裝出席，希望以祝福、笑容與回憶，為林光寧舉辦一場溫馨、不悲傷的「人生畢業典禮」，陪伴他走完最後一程。

林光寧一生橫跨台灣娛樂圈數十年，是秀場時代的重要推手之一，早年曾是知名經紀人，與國際巨星鄧麗君交情深厚，在圈內輩分與地位備受尊敬。中晚年轉戰幕前後，以紮實演技成為觀眾熟知的資深演員，戲路寬廣，正派、反派角色皆能駕馭。

他最廣為人知的代表作，包括情境喜劇《家有仙妻》中呆萌可愛的「仙爸」，以及偶像劇《轉角遇到愛》中飾演大 S 的父親形象，溫暖形象深植人心；此外，他也曾在《台灣靈異事件》飾演記者老王、電影《霸王花》中演出警官角色，在《林投姐》中挑戰反派日本巡佐，展現多變且深厚的表演功力。

林光寧辭世後，演藝圈與影迷紛紛湧入社群表達不捨與追思。如今遺照與靈堂曝光，也讓外界再次看見他生前的瀟灑笑容。家屬選擇以他最喜歡、最自在的方式送別，讓這場追思紀念會成為一場充滿感謝與回憶的告別聚會。

