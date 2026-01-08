林光寧告別式！林俊傑、A-Lin送花籃致意 「我們永遠懷念您」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲，而今（8）日上午11點30分在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰，偕同家人送林光寧最後一程。追思會現場周圍有許多親友送上花籃，其中包括不少藝人。

資深藝人林光寧追思會於今（8）日舉行。（圖／吳雨婕攝）

現場可以看到女星李千娜送上兩籃白色花籃，上面寫著：「敬悼林光寧先生千古，緬思德澤，謹致深切哀思。」至於林俊傑、A-Lin同樣送上花籃致意，更以林爸爸稱呼林光寧，「敬悼林爸爸，我們永遠懷念您。」屈中恆夫婦則寫下：「敬悼林光寧大哥，德望永昭。」表示哀悼。

李千娜送上花籃致意。（圖／黃鈺晴攝）

林俊傑、A-Lin也送上花籃，更以林爸爸稱呼林光寧。（圖／黃鈺晴攝）

其實日前家屬就在訃聞表示，爸爸生前喜歡熱鬧，因此不會安排個別的公祭行禮，「我們誠摯地邀請親朋好友，一起抽空過來，用他最喜歡的熱鬧和笑聲，為他舉辦一場溫馨的追思會。」而追思會現場都是以林光寧喜歡的「白色」作為主題，稍早林有慧（Summer）與蕭敬騰已穿著白衣黑褲達追思會現場。





