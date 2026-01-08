林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。

林光寧追思會，愛女林有慧與老公蕭敬騰跪拜告別。（圖／記者鄭尹翔攝影）

追思會現場氣氛哀戚卻溫暖，當儀式進行到致敬環節時，林有慧情緒潰堤，當場爆哭並跪地向父親遺照行禮，哭聲令人鼻酸，讓在場親友與藝人好友無不紅了眼眶。她強忍悲痛完成儀式，用最深的思念向摯愛的父親道別。

靈堂整體以全白色系佈置，遺照選用林光寧生前一張笑容燦爛的帥氣照片，身穿襯衫與背心，看起來神采奕奕。靈堂前方擺滿他生前最喜愛的白色花朵，象徵純粹、祝福與圓滿，與家屬希望「不哀傷送別」的初衷相呼應。

林有慧稍早在訃聞中表示，父親生前性格開朗、喜歡熱鬧，也非常珍惜與親朋好友相聚的時光，因此家屬特別以「白色」作為追思會主題，誠摯邀請親友穿著白色服裝出席，希望用笑容與回憶，替爸爸舉辦一場溫馨的人生「畢業典禮」。

追思會現場也湧入大量演藝圈好友送上花籃致意，最大背板名冊上可見張小燕、張清芳、張惠妹等天后級人物，另外包括林俊傑、李千娜等人也送花表達哀悼。值得一提的是，過去曾與蕭敬騰所屬喜鵲娛樂簽約的藝人王子，儘管後來因合約中斷，仍送上花籃致意，展現對長輩的尊重與不捨。現場統計近百位演藝圈人士送花送別，足見林光寧在圈內的深厚人緣。

