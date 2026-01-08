林光寧愛子淚崩憶亡父 悲喊「我們永遠愛你」曝心願

資深藝人林光寧上個月因病辭世，享壽 75 歲，今(8日)在台北舉行追思紀念會。(圖／陳俊吉攝)

資深藝人林光寧上個月因病辭世，享壽 75 歲，今天(8日)在台北舉行追思紀念會，演藝圈好友與家人皆到場送別，林光寧愛子林子森罕見現身，除了公開悼念父親之外，還分享父子倆生前的點點滴滴，講到激動處數度哽咽落淚，最後則是感謝眾人送父親走完人生最後一程。

林子森一開口便表示父親不論站在舞台上，或是在電視螢光幕前，最大心願就是逗所有人開心，希望大家今天可以用開心的心情，跟父親說再見，接著透露父親生前病況，曾經兩度被送進加護病房，好在最後都挺過來，雖然父親如今去了天堂當天使，開啟新生活，不過醫生安慰他們，「爸爸最後三個月的時間，是希望家人有更多時間陪他」，自己倒是認為是父親努力爭取3個月的時間，因為他想要多陪伴家人。

廣告 廣告

林光寧的大兒子林子森哽咽致詞告別父親。（圖／攝自YT@娛樂星動線）

說到激動處，林子森哽咽表示父親雖然每天只能躺在床上，不過每天依舊努力「上班」，做一個好父親、當一個藝人，「他會逗我們笑，也會逗醫生還有護士們開心」，無疑成為家人最珍貴的回憶，接著提醒父親生前的親戚及好友，「大家進來時候都有一個小提袋，裡面有準備爸爸愛聽的音樂、他愛喝的酒、他愛喝的茶，在場的朋友可以拿出來跟爸爸喝一杯，不然爸爸應該會不好意思喝」。

林子森最後祝福父親可以開心的雲遊四海，去天上繼續說說唱唱，當他最愛的主持人，最後感性道出內心話：「今天就讓我這個寶貝兒子，帶著爸爸，跟大家說一聲謝謝大家的光臨，爸爸我們永遠愛你」。

女婿蕭敬騰及女兒Summer致詞悼念。(圖／陳俊吉攝)

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

林哲熹信神存在 經歷預言成真

網球》搶十驚險過關 謝淑薇晉女雙4強

永豐餘捐贈 高通量蛋白表達篩選系統