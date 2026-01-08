林光寧愛子淚崩露面！盼大家完成這件心願 憶亡父兩度送加護病房搶救

記者鄭尹翔／台北報導

林光寧愛子林子森。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深藝人林光寧於本月 13 日因病辭世，享壽 75 歲，1/8號在台北舉行追思紀念會，演藝圈好友與親屬齊聚送別。林光寧愛子林子森也罕見現身媒體前，首度公開致詞，動情分享與父親的相處點滴，數度哽咽落淚，卻仍希望大家用笑容陪父親走完人生最後一程。

林光寧追思會。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧追思會，愛女林有慧與老公蕭敬騰跪拜告別。（圖／記者鄭尹翔攝影）

林子森一開口便自我介紹：「大家好，我是林大哥的寶貝兒子林子森。」他表示，爸爸這一生不論站在舞台上，或是在電視螢光幕前，最大的心願就是逗大家開心，「所以我想，今天也希望大家可以用開心的心情，來跟爸爸說再見。」

談到父親生前的病況，林子森透露，林光寧曾兩度被送進加護病房，但每次都像沒事一樣挺過來，「醫生後來跟我們說，爸爸最後這三個月，其實是很努力在爭取時間，想要多陪陪我們。」即便長時間臥床，林光寧仍不忘發揮藝人本色。

林子森哽咽地說：「爸爸每天躺在病床上，還是很努力當一個爸爸、當一個藝人，他會逗我們笑，也會逗醫院的護士開心。」這份幽默與溫暖，成了家人最珍貴的回憶。

致詞最後，林子森強忍悲傷，向父親送上祝福：「希望爸爸可以開開心心地雲遊四海，去天上繼續說說唱唱，把快樂帶給更多人。」他也在台上深情告白：「一起謝謝光寧，爸爸，我永遠愛你。」現場氣氛在笑與淚交織中落幕，正如林光寧一生帶給觀眾的形象，用幽默陪伴大家，也用溫柔告別這個世界。

