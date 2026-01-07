林光寧明舉辦追思會！蕭敬騰偕愛妻送別 白色系藏洋蔥

資深藝人林光寧病逝，女兒Summer（林有慧）及女婿蕭敬騰將舉辦追思會。（圖／翻攝自Summer臉書）





資深藝人林光寧在上月13日離世，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）及女婿蕭敬騰將於明（8）日上午11點30分舉辦追思紀念會，地點則在台北市懷愛館景行樓景明廳，希望能以白色為主題，溫馨陪他走完人生最後一程。

Summer在訃聞中表示，父親一生喜歡熱鬧，喜歡和朋友家人相聚，因此誠摯邀請親朋好友抽空前來送別。由於林光寧喜歡白色的花海，因此追思會以白色為主題，伴隨他生前最喜歡的熱鬧聲、熱鬧聲，完成人生的畢業典禮。

Summer（林有慧）及蕭敬騰為林光寧舉辦追思紀念會。（圖／喜鵲娛樂提供）

事實上，Summer在父親過世後，經常在社群平台抒發對他的思念之情。除此之外，她更不忘感謝曾經照顧父親的醫護人員們，「老爺重視禮數，喜歡大家開心，進去北醫前我和蕭先生站在路邊整理著感謝小卡，太陽曬在身上，感覺爸爸陪伴著，很溫暖。」更堅強表示「會適應的」。



