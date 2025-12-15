林光寧昔中風「手萎縮簽結婚證書」 讚女兒Summer：得我真傳

Summer弟弟（左起）、林光寧、媽媽、Summer、蕭敬騰、蕭敬騰父母。（資料圖／喜鵲娛樂提供）

75歲資深藝人林光寧是蕭敬騰經紀人兼妻子Summer（林有慧）的爸爸，近年因身體狀況不佳積極休養中，但不敵病魔於13日下午離世，引來各界哀悼。Summer在社群曬出兒時與爸媽的合照，淚訴「沒有爸爸了，我很想他」，昔日林光寧大讚女兒的工作能力是得他真傳，在在顯示父女倆的好感情。

林光寧過去是樂團「雷鳥合唱團」的鍵盤手，也擔任過演員，雖然育有一對兒女，但身為長女的Summer從小耳濡目染，便在成年後選擇從事演藝圈幕後工作，更一手打造蕭敬騰成為天王，就連林光寧也幽默吃醋說：「Summer都只經紀別人，不經紀我。」

廣告 廣告

林光寧與Summer父女情深，昔讚她得到真傳。（圖／蘇蔓攝、陳素貞攝）

而林光寧卸下藝人身分約20年，期間在上海生活長達12年，直到2016年不慎在家中浴室摔傷，右髖關節開刀復原後，Summer才以節目錄影為由，吸引爸爸返回台灣，並就近照顧。後來2023年驚傳中風，導致手部萎縮、需以輪椅代步，2025年9月則因肺部細菌感染緊急送醫，不穩定的病情令Summer、蕭敬騰全家相當擔憂。

說到Summer對娛樂產業的付出，尤其打造藝人的能力經常受人稱讚，林光寧還為此表示：「得我真傳」，可以感受其內心無比驕傲。至於Summer 2023年與蕭敬騰完成結婚登記，林光寧即使手部萎縮，仍親自簽下結婚證書，讓Summer感動說：「那一刻，我們笑著也哭了，謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活，為我們、為你們、為每一個愛我們的你們」，2024年更坐輪椅出席婚禮，順利留下雙方家人公開合體的一幕。

更多中時新聞網報導

胡瓜《大集合》和民視約滿不續

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保

李國超補辦喜宴 高欣欣圓夢披白紗