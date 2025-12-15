林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽

娛樂中心／林依蓉報導

歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。





蕭敬騰岳父林光寧3度入院搶救仍逝世！醫揭「這1反應」是細菌入肺指標

林光寧因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。（圖／翻攝自IG@jam_hsiao0330）

資深藝人林光寧先生於12月13日病逝於北醫，享壽75歲，噩耗傳出後震驚演藝圈。女兒林有慧（Summer）隨即在社群平台發布長文悼念，沉痛描述了全家人近3個月來，陪伴父親搏鬥病魔的艱辛與日常。她透露，父親最初是因吸入性肺炎入院，但住院期間因不斷出現新症狀，前後經歷了多位主治醫師的跨科會診。她沉痛回憶「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關，這一次，他離開了」。

在過去這3個月中，全家人將「每天到病房跟老爺聊天」視為日常。為了讓林光寧先生不會覺得無聊，女婿蕭敬騰負責「按摩拉耳朵」；弟弟負責「唱歌跳舞逗他」；而林有慧則會報告周遭進度、刻意和家人大聲聊天。林光寧先生用盡氣力回覆的幾個字、揮的幾下手，都成為全家人的動力來源。然而，在父親離世後，林有慧的悲痛溢於言表「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺，胸口卻有大大的異物壓迫，這兩天眼睛哭到視線一直很模糊」，字裡行間流露出不捨與哀傷。

林光寧在演藝圈奮鬥超過半個世紀，資歷橫跨樂團與戲劇。他最初是以音樂人身份出道，18歲時便加入著名的雷鳥合唱團擔任貝斯手，隨後轉任吉他手。28歲時，林光寧跨足戲劇圈，他憑藉精湛的演技，總能完美呈現出配角的價值。他參與了許多膾炙人口的作品，包括經典喜劇《家有仙妻》飾演何莉莉的父親、長壽劇《台灣靈異事件》中的社會線記者老王，以及在偶像劇《轉角遇到愛》中飾演藝人大S的父親。如今，林光寧先生享壽75歲辭世，他的離開，也讓這些經典角色永遠停留在觀眾的記憶之中。





資深藝人林光寧在演藝圈奮鬥超過半個世紀，資歷橫跨樂團與戲劇。（圖／翻攝自微博）





林光寧自2023年發生中風以來，面臨手部肌肉萎縮的問題，長期需要使用輪椅輔助行動。高雄長庚醫院長期照護整合中心主任暨神經內科副部主任張谷州指出，中風會影響腦內血清P (Substance P) 的分泌量下降。由於這種重要的神經傳導物質下降，患者的咳嗽和吞嚥反射會變得減弱，導致食物或口水容易誤入氣管和肺部，形成所謂的「無症狀吸入性肺炎」。這類肺炎是中風患者最常見、也最致命的感染性併發症。因此，醫師提醒家屬及照護者必須高度警覺，一旦發現患者經常在吞嚥口水時發生嗆咳，就意味著細菌可能已經隨著液體進入肺部，必須特別注意患者的吞嚥安全與日常觀察。













