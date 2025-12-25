林光寧病逝最後身影曝光！蕭敬騰愛妻流淚回憶 第一個沒爸爸的聖誕節

記者鄭尹翔／台北報導

蕭敬騰愛妻林有慧回憶和爸爸林光寧在病房裡的最後時光。（圖／翻攝自林有慧ＩＧ)

歌王蕭敬騰（老蕭）的岳父、其妻Summer（林有慧）的父親林光寧，本月13日因病搶救無效辭世，享年75歲。適逢聖誕節前夕，這也是Summer人生中第一個沒有父親陪伴的聖誕節，她於24日聖誕夜在社群平台發文追思亡父，並曬出父親住院期間的最後身影，字句間流露無盡思念，令人動容。

蕭敬騰愛妻林有慧回憶和爸爸林光寧在病房裡的最後時光。（圖／翻攝自林有慧ＩＧ)

蕭敬騰愛妻林有慧回憶和爸爸林光寧在病房裡的最後時光。（圖／翻攝自林有慧ＩＧ)

Summer在貼文中回憶，父親生前十分重視節日儀式感，小時候總會親手佈置聖誕樹、準備禮物，讓她一度深信聖誕老人的存在，直到某一年父親來不及準備，臨時用便利商店包裝紙應急，她和弟弟才笑著發現「原來是爸爸」。溫暖的童年回憶，如今成為最深刻的思念。

廣告 廣告

她也提到，今年12月曾將一棵小聖誕樹帶進父親的病房，提前感受節慶氣氛，林光寧甚至趁機叮嚀她替護理人員準備聖誕小禮物，派送時臉上滿是笑容。病房裡不斷播放著父親最愛的西洋老歌，聽到聖誕歌曲時，全家人仍一起唱歌、舞動，留下最後珍貴的相處時光。

Summer同時曝光多張父親在病榻上的照片，其中一張是孫子抱著林光寧的畫面，儘管戴著呼吸輔助器，雙眼仍炯炯有神，讓人難以想像不久後便天人永隔。文末，她以一句「Merry Christmas，把拔我好想你」向父親深情告白，道出失去至親的哀痛與不捨。

更多三立新聞網報導

禾浩辰求婚成功！帶吳品潔回家見媽媽這點超像 當場給出這樣評價

炎亞綸承認情變鬼鬼！阿本夾中間高EQ面對 昔日三人好友回不去了

超大咖戲劇男神逛菜市場！藏身緊黏婆婆媽媽旁邊 竟然沒有人發現

王ADEN臭臉惹爭議！完整時間軸一次懂 台北、宜蘭跨年全被取消

