林光寧病逝最後身影曝光 蕭敬騰愛妻Summer平安夜淚憶父親

資深藝人林光寧病逝消息令人不捨，他在演藝圈耕耘多年，是金曲歌王蕭敬騰經紀人、愛妻Summer（林有慧）的父親。Summer於本月14日悲痛證實，父親已於13日安詳辭世，享壽75歲。今（24日）平安夜，她再度在社群平台發聲，寫下「2025/12/24，12月，是一個情緒複雜的月份」，字句間滿是思念，林光寧生前最後身影也隨之曝光。

照片中，林光寧躺在病床上，雖然身形消瘦，臉上帶著溫和神情；另一張照片裡，Summer和老公蕭敬騰戴著口罩、穿著寬鬆上衣，手中提著為護理人員準備的聖誕小禮物，站在病房內露出笑容，溫馨畫面成為父女間最後的節日回憶。

Summer在臉書長文中提到，父親一向很有「儀式感」，小時候每到聖誕節，總會親手布置聖誕樹、準備禮物，因此她一直深信聖誕老人的存在。直到有一次，父親來不及提前準備，臨時用便利商店的包裝紙包禮物，姊弟倆一邊拆一邊笑，直呼：「是把拔，一定是把拔」，成了她心中最溫暖的童年片段。

而今年的12月，場景卻換成醫院病房。Summer透露，她抱著一棵小小的聖誕樹放在父親的病房中，笑著喊：「準備過節囉」，父親仍惦記著節日氣氛，叮嚀她替護理人員準備聖誕小禮物：「我們被他搖控去派送的時候，他笑的好開心好得意」。

Summer回憶，那幾天病房裡一直播放著音樂頻道，循環著父親最愛的西洋老歌：「一播到聖誕歌，我們就手舞足蹈的唱著，爸爸喜歡過節，因為開開心心，因為我們都在」。貼文最後，Summer以一句「Merry Christmas，把拔，我好想你」訴說想念，也讓無數網友看了為之動容。

