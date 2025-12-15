林光寧病逝 女婿蕭敬騰忍悲工作

林光寧（左起）與妻子去年參加愛女Summer與蕭敬騰婚禮。（資料照片）

林光寧（左起）昔日與胡瓜、熊海靈等藝人到金門勞軍。（資料照片）

資深藝人林光寧是蕭敬騰經紀人兼妻子Summer林有慧的父親，Summer於14日悲痛證實，父親已於13日辭世，享壽75歲。林光寧自今年9月至本月13日間，歷經3次緊急搶救，最終仍不敵病魔離世。Summer心碎表示：「這兩天眼睛哭到視線一直很模糊，換了3種眼藥水都無效。」

林光寧擁有57年演藝資歷，從樂團成員跨足演員、經紀人，全方位發展於演藝圈。他18歲加入雷鳥合唱團擔任鍵盤手，也擅吉他、貝斯，28歲開始演戲，演出過《家有仙妻》、《台灣靈異事件》、《雙響炮》等，也曾在偶像劇《轉角遇到愛》中飾演已故藝人大S的父親，在圈內人脈廣，並身兼秀場經紀，地位舉足輕重。

卸下藝人身分後，林光寧旅居上海長達12年，2016年不慎在家中浴室摔傷，接受右髖關節手術復原後，在Summer積極說服下才返台生活。2023年林光寧驚傳中風，導致手部萎縮、需以輪椅代步，儘管身體狀況不佳，愛女心切的他仍在同年強撐萎縮的手，為Summer簽署結婚證書，讓她當場感動落淚。而2024年蕭敬騰與Summer舉辦世紀婚宴時，林光寧坐著輪椅現身，親自為女兒與天王女婿獻上祝福。

今年9月，林光寧因吸入性肺炎住院，病情反覆，數度進出醫院。過去3個月以來，蕭敬騰與Summer只要有空便前往醫院陪伴照料，貼心的蕭敬騰會幫忙按摩、拉耳朵，全家人齊心守護父親。面對病情，林光寧始終保持樂觀，住院期間仍以揮手、寫字方式安慰家人，一家人感情深厚，令人動容，只可惜最終他仍不敵病魔離世。Summer昨在蕭敬騰陪同下，赴北醫辦理離院手續，送謝卡給醫護人員，也發文感謝親友祝福，「不要擔心我們，我們都在適應中，會適應的。」

Summer感傷透露，父親離世後胸口彷彿被巨大的異物壓住，哭到視線模糊，「我沒有爸爸了，我很想他。」而蕭敬騰儘管悲痛，仍強打起精神、繼續原定工作計畫，將於31日參與台中水湳跨年晚會壓軸演出，這也是他時隔5年再次在台灣參與跨年活動。