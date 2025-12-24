林光寧病逝！蕭敬騰愛妻平安夜分享父親最後回憶令人動容

資深藝人林光寧於12月13日辭世，享壽75歲。林光寧是金曲歌王蕭敬騰的岳父，蕭敬騰妻子兼經紀人林有慧（Summer）於12月14日在社群平台證實父親過世的消息，並在今（24）日平安夜再次發文悼念，表達對父親的深深思念。

Summer在臉書上分享了父親生前最後的身影，照片中，林光寧躺在病床上，雖身形消瘦，但臉上仍帶著溫暖的笑容。另一張照片則是Summer與丈夫蕭敬騰戴著口罩，手持為護理人員準備的聖誕禮物，站在病房內露出微笑，這成為父女之間最後的節日回憶。

她在貼文中提到，父親生前非常重視節日儀式感，尤其是聖誕節，總會親手布置聖誕樹、準備禮物，讓她童年時期一直相信聖誕老人的存在。她回憶起，有一年父親因來不及準備禮物，臨時用便利商店的包裝紙包裝，結果她和弟弟在拆禮物時發現了端倪，笑著說「一定是把拔」，這段回憶成為她心中最溫暖的片段。

今年12月，林光寧的病情惡化，住進了醫院。Summer透露，她特地帶了一棵小聖誕樹放在病房內，並笑著對父親說：「準備過節囉！」父親還叮囑她為醫護人員準備聖誕禮物，並在她和丈夫將禮物送出時，露出開心的笑容。她感慨地表示，在父親生前的最後幾天，病房裡一直播放著父親喜愛的西洋老歌，當聽到聖誕歌曲時，一家人還會隨著音樂一起唱歌，父親的臉上滿是幸福的表情。

貼文最後，Summer以一句「Merry Christmas，把拔，我好想你」結尾，字裡行間滿是對父親的思念，讓無數網友為之動容，紛紛留言表達安慰與支持。

