林光寧病逝 蕭敬騰、Summer曝光追思會時間、地點

金曲歌王蕭敬騰岳父、老婆Summer（林有慧）的父親林光寧在13日下午不敵病魔離世，享壽75歲。Summer一連兩天發文，曝光對於父親離去的不捨與思念。對此，喜鵲娛樂也發布追思會相關的安排。

蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂表示，Summer、老蕭及家人們目前專注治喪安排，因此由公司代為轉達與回覆，林光寧追思會將於明年1月8日上午11時30分舉行，地點在台北市懷愛館（第二殯儀館）景行樓一樓「景明廳」。

公司進一步提到，治喪期間不便多打擾，其他細節待家屬擬定再另行公布，並再次感謝外界關心。事實上，Summer先前發文表示，從9月至今父親經歷三次搶救，前兩次都順利過關，只是這一次沒有挺過去，讓她悲嘆「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」令人鼻酸。



