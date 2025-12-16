林光寧病逝！追思日曝光 Summer悲曬父女舊照：會適應的

蕭敬騰岳父林光寧近日病逝，妻林有慧（Summer）透過社群曬出父女舊照緬懷。（翻攝Summer Lin臉書粉專）

資深藝人林光寧今年9月間因肺炎入院，挺過兩次搶救，13日下午未能跨過難關與世長辭，享年75歲，女兒林有慧透過社群公開死訊，「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，昨（15日）她也寫下失去父親的心情，並以「會適應的」自我安慰，今（16日）她和老公蕭敬騰則透過經紀公司喜鵲娛樂代為轉達公布追思會日期。

今（16日）喜鵲娛樂發出聲明，表示Summer、蕭敬騰及家人們目前專注治喪安排，因此特由公司代為轉達與回覆，經家屬會議後決定，追思會在明年1月8日上午11時30分於二殯景行樓進行。

蕭敬騰2023年向經紀人林有慧求婚成功，並在同年登記結婚，當時已中風多年的林光寧，也用幾乎萎縮的手盡力為兩人簽下證書，去年10月間兩人在台北補辦婚宴時，林光寧也坐著輪椅上台致詞。

今年9月間，林光寧因肺炎緊急入院，被送往加護病房，住院3個多月後，13日下午3時許離世，林有慧也陸續透過臉書紀錄喪父心情，昨（15日）曬出父女舊照，表示因為爸爸非常愛上班，所以挑了不影響時間安詳告別，並重複說到：「會適應的」。





