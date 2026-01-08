林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

娛樂中心／台北報導

蕭敬騰在岳父林光寧靈前深深擁抱愛妻林有慧。（圖／記者趙于瑩攝影）

蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。

恬娃在社群平台回憶，林光寧是「全勝秀場時期最照顧我的林光寧大哥」，這次特別前來參加追思會，心中滿是感念。她感性寫道，彷彿感覺林光寧微笑坐在自己身旁，是「最完美的場面」，也提到追思會上蕭敬騰一邊擦著眼淚，一邊分享與岳父之間溫馨又真實的故事，動情表示：「爸爸、親愛的岳父，把你最重要的女兒嫁給我，成為一家人是最大的心願，我們會再相聚，爸爸我愛你。」

恬娃出席林光寧紀念會，紀念小物曝光。（圖／翻攝自臉書）

恬娃也感嘆：「鼓勵那麽好基因的夫妻、很想要增產報國、有能力養小孩的家人、來爭取代理孕母合法化，阿門感謝主」。

恬娃也轉述現場情況，林有慧也在現場哽咽追憶父親，提到父親22歲時迎接她出生，陪伴她一路成長，「一下笑、一下哭，還是要堅強活著」，簡短話語道盡對父親的思念。追思會在親友與演藝圈好友的祝福與不捨中圓滿落幕，送林光寧走完人生最後一程。

恬娃也分享紀念會的伴手禮：「感恩林光寧大哥，送給我們最後的禮物『歡迎光寜』有他最喜歡喝的酒小瓶裝的、喜歡喝的茶、喝了會平安的午時水、長壽米、濕紙巾跟紙替我們想得很齊全」。

