林光寧肺炎辭世今追思會 蕭敬騰緊擁「心碎老婆」

蕭敬騰緊擁林有慧，安定她的情緒。（圖／東森新聞）





演藝圈大佬林光寧上月因肺炎辭世，享壽75歲，今（8）日上午家屬於台北市懷愛館景行樓舉辦追思紀念會，女兒林有慧（Summer）及女婿蕭敬騰懷著悲痛心情出席，陪同家人送別，蕭敬騰一度緊擁林有慧，平穩她的情緒。

林光寧18歲便出道，早年曾是「雷鳥合唱團」的成員，後轉戰戲劇圈，28歲時演出《台灣靈異事件》中的「老王」受到矚目，此後參與《家有仙妻》、《雙響炮》、《轉角遇到愛》等知名電視劇，亦跨足主持及經紀領域，是演藝圈重量級前輩。

在演藝圈走跳一輩子，林光寧上月2日傳出因呼吸困難緊急送醫，進入加護病房治療，13日下午3時30分辭世，讓愛女林有慧悲痛萬分。

蕭敬騰出席岳父林光寧追思會。（圖／東森新聞）

蕭敬騰出席岳父林光寧追思會。（圖／東森新聞）



