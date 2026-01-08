林光寧華麗轉身告別人世 林有慧淚眼送爸爸最後一程「就怕爸爸放心不下」

資深藝人林光寧在二殯舉辦告別追思會。

資深藝人林光寧去年12月13日因病辭世，享壽75歲，今（8）日上午在二殯舉辦告別追思會，兒子林子森、女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰淚眼分享了與林光寧相處點滴，獻唱了林光寧生前最愛的經典歌曲〈Green Green Grass of Home〉（碧草如茵的家園），更在追思會結束前，全場一起舉杯向林光寧告別，Summer說：「藉這個機會陪爸爸再喝一杯，林光寧下台一鞠躬，謝謝大家。」

林有慧分享著林光寧是一個年輕、頑皮及非典型的父親，他們家雖非富貴人家，她卻是被富養長大，之前在美國讀書時，有一堂課要用大量的英文演講，她因破英文讓教授受不了便叫她離開，因深感委屈，她打電話給父親吐苦水，當時父親要她別在意，也感受到她的難過，便以風趣的方式說：「妳去問教授的帳號，我等一下打錢給他。」讓她立馬破涕為笑，隨後說：「他就是用這樣的方式教育我們，所以我跟弟弟到現在還是很幼稚，不像個大人。」

廣告 廣告

女兒林有慧淚眼分享著與父親相處點滴。

面對父親離世，Summer至今逃避著回想與爸爸的生活點滴，因為，不管是食物、氣味或音樂等等很多畫面，都會讓她一下哭一下笑，就連小燕姐問她：「好一點沒？」她強忍悲傷回以：「還在適應中，我覺得自己怪怪的，有時會莫名其妙的又哭又笑。」Summer不希望爸爸看到她難過，因為自己是家裡最堅強的一位，她說：「我如果承受不住，他會放心不下。」也提到網路上有人說一個習慣養成需要21天，但父親離開至今27天，自己仍無法習慣。

因閃兵風波神隱2個半月的修杰楷，低調現身資深藝人林光寧追思會。

去年9月2日，爸爸住進了加護病房，無法起身、無法進食，家人們輪流排隊進病房探望，當時，病房裡總是洋溢著笑聲，她說：「謝謝爸爸，那是一段非常質量相處的時光。」更提起林光寧生前最享受的是「拿麥克風站在舞台上，聽到台下的掌聲，是他最快樂的一件事」，爸爸教會了他們對工作的熱情與對生活的樂觀，她說：「他在地球的任務完成了，我是他的女兒兼經紀人，謝謝大家的陪伴。」最後，她深深一鞠躬。

胡瓜到場送好友林光寧最後一程。

更多鏡週刊報導

DAY6十週年台北站確定 CNBLUE同步加場3月迎樂團熱潮

這回不怕淋雨 One Ok Rock宣布4月站上臺北大巨蛋

大婚之日被迫講出違心之論！ 譚松韻入戲太深淚崩喊停