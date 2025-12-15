林光寧謝幕》打造北市最豪華夜總會 引進「那卡西」入上海蔚為風潮

藝人蕭敬騰的岳父，75歲資深藝人林光寧日前病逝，享壽75歲。林光寧早年不僅能歌能演，也因反應靈敏唱作俱佳，還跨足主持人領域，在演藝圈佔有一席之地。不過他在淡出演藝圈後，鮮少人知道，他轉向經營鋼琴酒吧，甚至拓展版圖，將台灣「那卡西」進軍大陸上海，成功打造事業第二春。

林光寧淡出演藝圈後，耗資千萬在台北市安和路安和國際大廈，開設了一家當時號稱台北市最豪華的夜總會「茱莉鈁」。

有別於一般鋼琴酒吧精緻隱密的空間，「茱莉鈁」擁有當時北市夜店最大的大型舞池與餐飲空間，甚至請來十餘人的大型樂隊現場演奏與伴奏，規模堪擬當年最著名的「台視大樂隊」。

夜總會開幕之後，由於彷若夜上海的經營模式，每到夜晚冠蓋雲集，政商名流匯集，在台北市東區蔚為風潮。由於林光寧當時力挺親民黨，連宋楚瑜與黨政人士都經常前往，不僅如此，軍警界人士也常在夜總會交流。

2006年時，林光寧將台灣獨特的「那卡西」表演帶到中國，也在上海開設了一家酒吧，甚至發揮他的說唱逗笑長才，自己偶爾插花上場主持。活潑的主持風格，更受當地人歡迎。不但台資企業辦活動找他，連上海人結婚請客也找上門。

最後他將這種表演形式帶到婚禮、壽宴、企業晚會，由於上海人沒見過那卡西，這種表演方式一下子闖出名號。接著他乾脆組個樂團，自己當起主持人，到處接活動演出。

直到2023年時，他因中風導致手部萎縮，身體健康狀況急遽下滑，今年9月初因突發呼吸困難緊急送往台北醫學大學附設醫院急診，經過三個月時間治療，兩度與死神交手後，於昨（13）日下午三點半過世，享年75歲。

