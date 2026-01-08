林光寧追思會最帥燦笑照曝光 蕭敬騰、summer強打精神哀痛送別

【緯來新聞網】蕭敬騰岳父、老婆Summer（林有慧）父親林光寧上個月辭世，享壽75歲。家屬今（8日）台北市懷愛館舉辦追思紀念會，現場以林光寧最愛的白色為主題佈置，蕭敬騰與Summer也穿上白色送別摯親，走完人生最後一程。

蕭敬騰與愛妻一同送別岳父。（圖／許方正攝）

追思會照片選用林光寧年輕時照片，白襯衫搭配花背心、眼鏡，露出燦爛笑容，訃聞中提到林光寧喜歡與家人、朋友開心相聚，現場選用英文老歌〈Don’t Forget To Remember〉，以溫馨氛圍懷念故人。

蕭敬騰岳父林光寧追思會，照片選用林光寧年輕時充滿活力的照片。（圖／許方正攝）

林光寧生前愛熱鬧、交友廣闊，張小燕、張清芳、張惠妹、胡瓜、羅志祥、郭書瑤、吳奇隆、林俊傑等人都在奉花芳名錄。金曲歌后楊乃文、陽岱鋼、黃小柔、修杰楷等人都到場參加追思會。

