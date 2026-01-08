林光寧追思會現場曝光！滿是白色花卉簡潔高雅 蕭敬騰、Summer白衣黑褲現身

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於去年12月13日過世，享壽75歲，於今（8）日早上11點半在懷愛館舉行追思紀念會，訃聞中提到，希望親友們能身著白色服裝送別林光寧。

林光寧追思會於今（8）日舉行，蕭敬騰、Summer身穿白衣、黑褲現身會場。（圖／記者吳雨婕攝）

現場有許多演藝圈名人送上花籃，追思會現場以白色花卉為主，簡潔高雅，追思會上的照片，則是選用林光寧年輕時穿著白色襯衫與花背心，對著鏡頭露出燦爛笑容的模樣。稍早大概約在10點35分時，蕭敬騰與太太Summer現身追思會場，兩人都身穿白色上衣與黑色長褲，聆聽師姐念經。

廣告 廣告

林光寧一生廣結善緣，奉花芳名錄上包含張小燕、張清芳、張惠妹、胡瓜、丁柔安、小楨、玖壹壹、郭書瑤、修杰楷、賈靜雯、吳奇隆、徐若瑄、陽岱鋼、藍心湄、陳鎮川、庾澄慶、邱勝翊等人，而韓國瑜、向華強夫婦、旺旺集團董事長蔡衍明、東森集團總裁王令麟、羅志祥則是送上靈堂花禮致意。

林光寧追思會上的奉花芳名錄。（圖／記者吳雨婕攝）

更多FTNN新聞網報導

蕭敬騰岳父林光寧病逝 追思會時間、地點曝光

蕭敬騰岳父林光寧離世第2天...Summer再發聲「別擔心我們」 親回未來工作安排

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer悲痛證實 「我沒有爸爸了」

