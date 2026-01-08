林光寧追思會遺照曝光 蕭敬騰、Summer拜別父親

蕭敬騰現身岳父的追思會。（圖／侯世駿攝）

蕭敬騰的岳父、同時也是資深藝人的林光寧去年12月13日過世，享壽75歲，今（8日）早上11點半在懷愛館舉行追思紀念會，約在10點35分時，蕭敬騰與老婆Summer林有慧現身現場，兩人都身穿白色上衣與黑色長褲，聆聽師姐念經。

林光寧追思會以白色為主題。（圖／侯世駿攝）

訃聞中提到，將以林光寧最喜愛的「白色」作為追思主題，希望大家能身著白色服裝出席，以歡笑與祝福送他最後一程。追思會現場同樣以白色花卉為主，照片則選用林光寧年輕時穿著白色襯衫與花背心，對著鏡頭露出燦爛笑容。

廣告 廣告

修杰楷到場悼念。（圖／侯世駿攝）

林光寧一生廣結善緣、交友廣闊，林光寧一生廣結善緣，修杰楷、楊乃文、林智勝等人都早早到場，奉花芳名錄上包含旺旺集團董事長蔡衍明、張小燕、張清芳、張惠妹、胡瓜、丁柔安、小楨、玖壹壹、郭書瑤、修杰楷、賈靜雯、吳奇隆、徐若瑄、陽岱鋼、藍心湄、陳鎮川、庾澄慶、邱勝翊等人，而韓國瑜、向華強夫婦、東森集團總裁王令麟，羅志祥則送上靈堂花禮致意。

旺旺集團董事長蔡衍明送上花籃致意。（圖／侯世駿攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

飛官辛柏毅剛蜜月返國！全家快熬不過 空軍指「評估後才派任」

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了