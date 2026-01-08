林光寧追思會！女兒林有慧細數與父親過往 堅強面對：怕他放心不下

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽75歲。追思會於今（8）日上午11點30分在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行。稍早多年好友王偉忠、林光寧的兒子、女婿蕭敬騰分別上台訴說對於林光寧的思念。至於女兒林有慧（Summer）也於追思會中回憶與父親林光寧的種種。

女兒林有慧（Summer）於追思會中回憶與父親林光寧的過往。（圖／吳雨婕攝）

林有慧形容，林光寧是一個年輕、頑皮、非典型的父親，而雖然自己不是在非典型的家庭長大，不過她能肯定自己是被富養長大的。她回憶，自己在美國唸書時，有一堂課必須用大量的英文演講，不過因為自己的破英文讓教授實在受不了，便叫她離開，感到委屈的林有慧就直接打電話給父親，而當時父親也給予安慰表示沒關係，而聽到電話那頭的自己還是有些難過，便開玩笑說：「妳去問教授他的帳號，我等一下打錢給他。」此話一出也讓她終於笑了出來，隨後表示父親就是用這樣的方式教育自己。

林有慧坦言，自己這段時間只要看到與父親有關的食物、音樂腦中就會浮現很多畫面，且每當回想起這些種種自己總是又哭又笑的，「我現在只要想起老爺（林光寧），我就會刻意的轉移注意力。」因為她在父母眼中總是最堅強的，如果連自己都無法承受，怕父親無法放心。接著，她提到，網路上有人說一個習慣養成需要21天，但父親離開至今27天自己仍無法習慣。

回憶父親住進家父病房的那段時間，林有慧透露，當時全家人都相當樂觀，病房內總是充滿笑聲與希望。最後她表示，父親曾在一個訪問中提到，這一生最得意的事就是拿麥克風站在台上，聽到觀眾的掌聲和笑聲是一件快樂的事情，「爸爸交給了我對工作的熱情和對生活的樂觀，他在地球的任務已經完成了，今天就讓我，他的女兒兼經紀人，來謝謝大家的陪伴。」





