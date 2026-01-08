林光寧追思會 蕭敬騰偕老婆陪岳父走最後一程

（中央社記者洪素津台北8日電）資深藝人、蕭敬騰岳父林光寧上個月13日逝世，享壽75歲。今天追思會家屬選用林光寧年輕時穿白襯衫配花背心照片，蕭敬騰和老婆林有慧也穿上白色衣服送別摯親走完人生最後一程。

蕭敬騰老婆林有慧去年12月14日在社群媒體悲痛地寫下：「我沒有爸爸了。」透露父親從9月起經歷3次搶救，但這次卻沒能挺過難關離世。

今天蕭敬騰、林有慧和其他家屬在台北市懷愛館舉辦林光寧追思紀念會，追思會上選用英文老歌「Don’t Forget To Remember」相伴，以溫馨氛圍來追憶。

訃聞中提及林光寧愛熱鬧，喜歡與家人、朋友開心相聚，楊乃文、黃小柔、陽岱鋼、修杰楷等人都到場參加追思會；張小燕、張清芳、張惠妹、胡瓜、羅志祥、郭書瑤、吳奇隆、林俊傑等人也都以各種形式致意。

知名製作人王偉忠也在追思會表示，曾和林光寧合作，讚林光寧是個有快樂靈魂的人，「光寧他把家顧得很好，把孩子養大，對嫂子也非常好。我想，如果光寧現在在天上，看到孩子這麼有專業、走在自己的路上，看到家人都好好的，他一定會很欣慰。」（編輯：龍柏安）1150108