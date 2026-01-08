林光寧追思會！蕭敬騰唱岳父生前愛歌悼念哽咽落淚

金曲歌王蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧上個月辭世，今（8）日舉行追思會，蕭敬騰與妻子Summer身穿林光寧最愛的白色，共同在會場誦經。蕭敬騰演唱岳父生前喜愛的歌曲，致詞時談及與林光寧相處的點滴，不禁哽咽落淚。

蕭敬騰回憶道，「爸對我沒有最好，只有更好。難道我是外人嗎？爸怎麼就也不罵我一句嗎？我一直都得不到爸爸的一點脾氣跟臉色，什麼好吃的、好玩的、有趣的，爸都叫我、找我。在林家，我就沒有被罵、被嫌過的一天。」

Summer表示，「如果要說我跟爸爸之間的故事，幾天都說不完，但我最近都在逃避回想。因為這段時間，食物、氣味、音樂，很多畫面都會浮現，會讓我一下哭，一下笑。」

蕭敬騰、Summer身穿白色致詞。圖／台視新聞

追思會有不少演藝圈與體壇好友到場，包括球星陽岱鋼、藝人胡瓜與女兒小禎、修杰楷、黃小柔等人。

陽岱鋼、胡瓜與小禎、修杰楷、黃小柔都到場。圖／台視新聞



家屬也特別為來賓準備小瓶酒，希望大家在追思會結束時，能與林光寧再喝最後一杯，陪伴他走完最後一程。

家屬特別為來賓準備小瓶酒，與林光寧再喝最後一杯。圖／台視新聞

