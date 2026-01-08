林光寧追思會！黃小柔悼念林爸爸「他很瀟灑」 聚會總是能聽見爽朗笑聲

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於去年12月13日過世，享壽75歲，於今（8）日早上11點半在懷愛館舉行追思紀念會，訃聞中提到，希望親友們能身著白色服裝送別林光寧，藝人黃小柔在追思會結束接受訪問時，提到林光寧生前一直都很瀟灑，每次聚會都能聽到林光寧爽朗的笑聲。

黃小柔悼念林光寧。（圖／記者吳雨婕攝）

黃小柔提到，每一年過年都會聚會，生日、重要節日都會唱歌、吃飯喝酒，這些場合都會聽到林光寧爽朗的笑聲，「林爸爸一直都很瀟灑，他們現在全家都很幸福，我也覺得有蕭（蕭敬騰）在，子森、Summer都很棒，很完美，現場沒有什麼感傷的感覺。」

