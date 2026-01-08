林光寧追思會3
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於去年12月13日過世，享壽75歲，於今（8）日早上11點半在懷愛館舉行追思紀念會，訃聞中提到，希望親友們能身著白色服裝送別林光寧，身為女婿的蕭敬騰在追思會上細數與林光寧相處點滴，直言挨林光寧的罵成為他的目標。
蕭敬騰花了近15分鐘，細數與林光寧的點滴，他稱呼林光寧為爸爸，他分享爸爸是個開心果，也提到林光寧有許多共同點，尤其是在音樂上，「我跟爸爸有很多跟其他人沒有的默契，因此，爸爸特別疼我、特別愛我，爸爸總會把他最愛吃的東西最好笑的故事，最愛聽的音樂，分享給我。」
也因為林光寧非常疼愛蕭敬騰，所以從來沒有對蕭敬騰發過脾氣，但是對蕭敬騰來說，他認為家人就是應該要接受更多比外人更多的情緒，「我就會想，我爸對我這麼好，沒有最好只有更好，難道我是外人嗎？我爸也不罵我一句，我一直得不到一點脾氣、臉色，在林家就沒有被嫌過的一天，這就成為我的目標，就是哎罵，期待被爸爸罵的一天，我覺得這才是家人應該得到的幸福。」
林光寧住院後長期臥床，因此肌肉萎縮，需要經常翻身、按摩，所以蕭敬騰就承擔起了幫林光寧按摩的責任，他提到，有一段時間在家的稱號是「專職按摩師」，但是每次幫林光寧按摩，不到10分鐘林光寧就會叫停，他認為「挨罵」的機會來了，有一次林光寧喊他的時候，他抓住了機會，「足足按摩有20分鐘，起了效果，爸爸終於受不了，他抓狂了，他用盡全身力量，滿滿的情緒，大聲的喊了三個字『好了啦！』當時整個房間裡的人都笑了，爸爸並沒有說出什麼粗暴的言語，這是爸爸對我說出最重的話，我終於感受到家人有的幸福，做為女婿那一刻，我感覺我很完整。」
蕭敬騰透露，在林光寧彌留時，林家人都在林光寧身邊，跟林光寧說了好多話，「我呢，我一直找不到適合的時機插話，也擔心自己一但開口，就會失去控制的哭泣。」蕭敬騰邊說邊哭到泣不成聲，「我想把沒說完的話說出來，我深愛的岳父林光寧，爸爸，謝謝您不嫌棄我，謝謝您接納我，謝謝您信任我，謝謝您那麼愛我，謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福，我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸你放心前行，我會努力照顧好這個家，我們會再相聚，我是您永遠的女婿、姑爺，敬騰，爸爸我愛你。」
蕭敬騰追思林光寧全文：
首先感謝今天來到現場一起歡送爸爸的所有家人，還有媒體，謝謝，（鞠躬），爸爸是個開心果，我今天想分享一些跟爸爸的一些小故事，首先呢，我岳父，超級愛，我們有共同點，音樂，自學各種樂器，我跟爸爸有很多跟其他人沒有的默契，因此，爸爸特別疼我，、特別愛我，爸爸總會把他最愛吃的東西最好笑的故事，最愛聽的音樂，分享給我，儘管老爸如此愛我，我作為姑爺，在林家這麼多年，看著林大哥，變成老老爺，這個過程，其實帶給家人們，不少的困難，怎麼說呢？其實爸爸是，一個對外人特別好的，特別耐斯的，就是這世界上妹有壞人，但對家人更多層次的表達跟情緒，時而鬧時而又很歡，可是我時常在想，這何嘗不是一種幸福呢，家人呢總是會接受到比外人更多的情緒，這也是只有家人們擁有的另一種幸福，我就會想，我爸對我這麼好，沒有最好只有更好，難道我是外人嗎？我爸也不罵我一句，我一直得不到一點脾氣、臉色，在林家就沒有被嫌過的一天，這就成為我的目標，就是哎罵，期待被爸爸罵的一天，我覺得這才是家人應該得到的幸福。
爸爸住院，長期臥床，因為肌肉萎縮，需要經常翻身、按摩等等，對，我經常幫爸爸按摩、鬆鬆眉頭、肩頸，有一段時間我在家的稱號是按摩師，專職按摩師，好老爺的專屬按摩師，（哽咽），按十分鐘不到，爸爸就會說，不好意思，爸爸是真的不好意思，有一天爸爸呼喚我，「蕭」，五分鐘，謝謝啊，我直接講出來，哪有人講按摩五分鐘的，怎麼這麼輕鬆，爸其實是一個很愛按摩的人，每一天都是爸爸主動要我捏捏呀呀，只是沒什麼耐心，但這不就事機會來了嗎？目標就是挨罵，有一天，我爸又呼喚我，「蕭」，我就要抓住機會，深呼吸，這一次的療程，全程閉上雙眼，所有專注力在我的雙手，在老爺的經絡紋理上，足足按摩有20分鐘，起了效果，爸爸終於受不了，他抓狂了，他用盡全身力量，滿滿的情緒，大聲的喊了三個字，「好了啦！」當時整個房間裡的人都笑了，爸並沒有說出什麼粗暴的言語，這是爸爸對我說出最重的話，我終於感受到家人有的幸福，做為女婿那一刻，我感覺我很完整。
再跟大家分享我的一個發現，家人們常常說，爸爸怕痛，怕看醫師，有一天家人慫恿我叫他去看牙醫，為什麼慫恿我，因為我最得寵，我說的話爸爸都會聽，爸爸答應了，但始終沒有去，某年爸爸摔傷腿，然後子森，特別從上海把爸爸扛回台灣，進了醫院，做了手術換了新的髖關節，暫時坐上輪椅，家人們叫握跟爸爸說，要復健，開完刀要復健，我去說了，爸爸又答應我，時間一天一天過去，這時我發現了一件事，我發現爸爸不是不復見，我感覺爸爸特別享受坐在輪椅的時候，感覺像是那種不需要天天喝醉，不需要每天應酬，不需要擔心今天有沒有賺錢，每天睡醒餐桌上是滿滿喜歡的食物，一天吃八頓，坐上輪椅不需要理由的脾氣，不需要理由的鬧，感覺爸特別享受，很完美的樣子，從此再也沒有人說得動他，於是爸爸這一坐就坐了8年，這真的是一個會心疼的八年，於是我又問了一次自己，我問了問自己這八年，會不會是爸爸最幸福的日子，從我認識的林大哥、到Summer口中寵愛他的爸爸，慢慢拼湊出一個完整的父親，爸爸這醫生真的好辛苦做人人好，好累。
在人生最後這幾年，這一切像是爸爸精心策劃似的，在醫院的最後三個月，沒聽他喊過醫生痛，沒讓兒女操心，他還圈粉了北醫11樓的護士小姐姐，我只能說爸爸，你真的太帥了，醫生說，生命的結束，聽覺，是最後消失的，家人們在爸爸耳邊說了好多好多的話，我呢，我一直找不到適合的時機插話，也擔心自己一但開口，就會失去控制的哭泣，但終究忍不住，我還是給爸爸，爸爸謝謝你，之後就再也什麼也說不了了，我想把沒說完的話說出來，我深愛的岳父林光寧，爸爸，謝謝你不嫌棄我，謝謝接納我，謝謝您信任我，謝謝您那麼愛我，謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世，能成為一家人，是我最大的幸福，我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸你放心前行，我會努力照顧好這個家，我們會再相聚，我是您永遠的女婿、姑爺，敬騰，爸爸我愛你。
