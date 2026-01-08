林光寧追思紀念會 王偉忠悼別40年好友曝深交內幕

林光寧追思會，好友王偉忠(右)悼念送別。（圖/攝自YT@娛樂星動線）

75歲資深藝人林光寧去年12月13日辭世，今（8日）舉行追思紀念會，女兒Summer、女婿蕭敬騰、以及至親好友到場送別。資深製作人王偉忠首先悼念老友。他回顧兩人40年的交情，對林光寧的獨特嗓音與外型特別有印象，尤其90年代台灣影視黃金時期，林光寧的女兒、兒子接連投入演藝圈，特別有感觸。最後，王偉忠以「快樂的靈魂」來定義林光寧的一生，送上最誠摯的懷念與祝福。

王偉忠一身白色毛衣搭配白襯衫，拿著麥克風說起和老友林光寧的陳年往事，「我跟光林認識是在40年前，那時候，我們在台視要做一個節目叫《電視街》。我的老師就跟我講說，我們要找一些班底」，當時好幾個人推薦林光寧，於是開啟2人緣分。

廣告 廣告

王偉忠說道當時兩人的通話，記憶猶新，「電話傳來了一個聲音，聲音有點沙啞，但是有點迷人。我說我是王偉忠，我就跟他講，到台北來試節目，他還問我那時候要帶什麼衣服，我說就帶西裝，他就來了」、「後來我們就做節目，那很好，很有趣。他不只是做短劇，也幫我們寫劇本，我做節目的時候缺乏點子，他常會跟我們一起聊天，做了很多很好的節目」。

林光寧追思會，好友王偉忠(右)前來致意送別。（王雯犀攝）

90年代是台灣演藝圈蓬勃發展的時代，不管是電視、電影還是音樂都是如此，王偉忠回憶，「下班之後我們都去唱歌，當然，很快的一個時間，又經過了20年；我做節目，就看到一個女孩子，長得很英氣、不講話、很能幹，那個人就是Summer；又過了幾年，來了一個胖小子，兒子也入行了」。

王偉忠讚嘆林光寧的子女都像極了爸爸，工作能力也可圈可點，後來又再看到蕭敬騰出現在節目《星光大道》，最後親眼見證Summer和蕭敬騰2個人從工作夥伴變成一對，「這時候就發覺我認識他們家的人未免也太多」，王偉忠坦言，那時候做娛樂圈的，說實在沒有什麼專業，就是「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」、「說實在的，我們沒什麼本事，我們唯一的本事就是做一件事：養家，有飯碗先給妻小吃，然後把兒女拉拔大」。最後盛讚老友「是一個快樂靈魂的人，祝他好，也希望大家開開心心，謝謝大家」。

更多中時新聞網報導

吸國際客、擴增規模 業界籲增專業民宿類別

NBA》快艇復活追戰績 東區熱火正旺

丁噹遺憾沒被求婚過 丁春誠幫圓夢