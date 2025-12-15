林光寧離世！蕭敬騰陪妻子辦離院手續 Summer痛喊：會適應的

Summer父親13日過世，享壽75歲。（圖／翻攝臉書／Summer Lin）

歌手蕭敬騰的經紀人、妻子林有慧（Summer），近日證實父親林光寧辭世，面對摯親離去的悲傷，她選擇透過社群平台記錄心情。15日，她再度於臉書發文，以「沒有爸爸的日子 Day2」為題，細膩描繪出失親第二天的情緒，以及她親赴台北醫學大學附設醫院辦理父親離院手續的經過。

Summer在貼文中寫道，儘管當日天氣預報將降溫，但實際上卻是個陽光普照的星期一，外在的晴朗與內心的失落形成對比。她坦言原本對再度踏入北醫感到排斥，但最終仍堅持親自前往，除了完成相關行政流程，更重要的是當面向護理團隊表達感謝。

她提到，自己與蕭敬騰在前往醫院前，特地在路邊整理寫好的感謝小卡，「太陽曬在身上，感覺爸爸陪伴著，很溫暖」。走進病房樓層後，護理人員見到她便紅了眼眶，雙方相擁，難以言語，僅以擁抱表達情感。Summer深情寫下：「老爺好喜歡她們」。

回憶過去幾天的互動，她透露曾對父親開心地比手畫腳表示家中已準備妥當，隨時迎接他返家，沒想到父親竟幽默反問：「那他看不到護士們怎麼辦？」讓她感嘆「我的爸爸真的很胡鬧」。

此外，她也在貼文中提到，近日收到親友大量慰問與關心，部分朋友擔心她與蕭敬騰的工作是否會受到影響。對此，Summer強調父親生前熱愛工作，從不遲到、不喊累，甚至選擇在人生最後的時刻「不影響我們的時間安詳告別」。她表示，除了暫時缺席朋友聚會外，日常生活與工作都會如常進行。

「我們都在適應中，會適應的，會適應的。」Summer以這句話作結，透露即便內心仍在過度哀傷階段，仍選擇堅強面對生活。

