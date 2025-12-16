林光寧驟逝享壽75歲！歌王女婿蕭敬騰與愛妻籌辦追思會 公布時間地點

記者鄭尹翔／台北報導

資深演員林光寧、同時也是金曲歌王蕭敬騰岳父、老婆 Summer（林有慧）之父，近日因病驟然辭世，消息一出令親友與演藝圈人士深感不捨。家屬已低調安排追思會時程，相關細節也隨之曝光。

蕭敬騰（左）的岳父、資深藝人林光寧於13日病逝於北醫，享壽75歲。右為Summer。（圖／翻攝自蕭敬騰IG）

蕭敬騰妻子Summer（林有慧）曬出與父親林光寧生前合照。（圖／翻攝自Summer Lin臉書）

據了解，林光寧追思會將於 2026 年 1 月 8 日上午 11 時 30 分 舉行，地點設於 台北市懷愛館（第二殯儀館）景行樓一樓「景明廳」。家屬希望以莊重溫暖的方式，陪伴林光寧走完人生最後一程，也感謝外界長久以來的關心與祝福。

林光寧過去曾參與多部影視作品演出，累積深厚表演實力，在圈內深受敬重；近年雖較少公開露面，但仍受到不少後輩演員敬仰。此次病逝消息曝光後，讓許多粉絲與友人感到震驚與惋惜。家屬目前暫未對外發表更多說明，僅希望外界給予家人空間，讓親友能在追思會當天，靜靜送別這位令人敬重的長者。

