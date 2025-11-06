【林克威專欄】日本修改關稅稅率 對特定電商將有影響 3

林克威／電商專家

根據資料顯示，2021年94%的日本人使用網路，2022年有81%日本人使用線上購物，顯示日本人使用電商購買物品十分普遍。在電商網站Shein和Temu常常以低價吸引日本消費者購買商品後，財務省已經打算修正相關法律，做出應對。

一般而言，日本的法定關稅包括一般稅率、臨時稅率、優惠稅率、進口個人物品的簡化稅率，以及小包裹簡化稅率。條規規定的關稅稅率則有WTO協定稅率，以及EPA稅率（經濟夥伴協定Economic Partnership Agreement））。關稅則會在以下的情況發生：

1.在海外旅行帶回日本的紀念品

2.為了在日本銷售而進口商品

3.在海外平台購買商品

目前會做修正的稅率，主要包含兩個部分：

一、根據現行的小包裹簡化稅率（即「低額免稅規定」所規範之稅率），如果金額較小，可以免除關稅。如果在海外平台購買商品，包括運費和保險費低於1萬日元；或是為了自己使用而購買、且零售價格低於16,666日元，可以免稅。但如果是皮革製品、針織衣物、皮鞋（部分運動鞋）、煙草及酒，則還是無法完全免稅，需視相關法律而定。

但因為一萬日元可以低額免稅，讓中國及東南亞等地的廉價商品大量流入日本，也造成某程度的不公平競爭。根據資料顯示，2024年進口日本申報的包裹件數約兩億件，其中自然不乏假貨或是違法商品混入，也增加了海關的負擔。而且有些不法業者以個人使用的名義進口實際上是販售的商品（例如代購業者代為購買國外需要預約的商品），這些逃稅的行為也屬犯罪行為。目前財務省針對這部分，打算要求銷售額達一定規模的電商業者強制登錄，並且代繳消費稅。

二、對於個人自用物品的進口，也將取消將課稅基準價下調4成的規定。以往日本人自行購買海外物品寄回日本，以5萬元的商品為例，課稅的標準為6成，即以3萬日元進行課稅，要繳納的消費稅為10%（意即稅金為3千日元），所以取得成本為5萬3千日元；但國內業者的消費稅則是5萬元的10%，意即5千日元，取得成本為5萬5千日元，對國內同商品的販售業者非常不利，所以財務省正著手取消此一減稅制度。

台灣也有海外購物的免稅額度：

1.每人每6個月內僅適用6次免稅包裹額度，第7次開始就會課稅。

2.商品總價值若在2000元以下通常可以免稅，但不包括菸酒、要交貨物稅的商品（部分農產品）。

例如在國外的網站購買了新台幣5000元的保健食品，而保健食品的進口稅率為5%，所以進口稅為250元；另外還要計算營業稅5%（商品總價值+進口稅額的5%），所以營業稅為262.5元，四捨五入為263元，故總共需要繳的關稅金額為513元。若是電器類用品，貨物稅則是15%，所以消費者在購買時，還是要多注意稅率的問題。

繼美國後，日本對於小包裹稅率都做出了稅法上的修正，對於有出口至日本的台灣電商（例如pinkoi的部分賣家）也會受到影響，不得不注意未來的修正方向和具體實施後要採取的對策。

照片來源：Unsplash示意圖

